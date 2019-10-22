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Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında flaş açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Adaletin bu kadar bozulduğu bir yerde ekonomi dikiş tutmaz. Herkesin mal varlığına hemen el konulabilir." diyerek gündemdeki konulara ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ne beklerdik? Şunu beklerdik, çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. Ey Trump araştırmazsan namertsin demesini beklerdik." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Arabada sigara içme yasağına ilişkin "Sanane kardeşim. Senin başka derdin yok mu?" diye sordu.

"Demokrasi diyoruz düşünce açıklamak suç oldu. Hangi reformdan bahsediyorsunuz?" sözleriyle sert tepki gösteren CHP lideri, "KHK'lar ile 125 bin 687 kişi ihraç edildi. Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Paran varsa korkmayacaksın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Nereye harcadınız bu paraları?"

-Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor biz halka hizmet etmek için yapıyoruz. Şehitlerin gazilerin hakkını son kuruşuna kadar soracağım. Bu benim namus borcumdur. 15 Temmuz'u bayram kabul ederler 15 Temmuz için para topladın nerede bu para? Cevap yok. Bu soruyu sorma. Niye sormayayım? Hangi gerekçe ile sormayacağım? Nerede bu paralar? Kim aldı bu paraları? Nereye harcadınız bu paraları?

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