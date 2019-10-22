Beşar Esad ilk kez İdlib'de! Zamanlama manidar Erdoğan çıkışı küstahça

SURİYE krizi başladığından bu yana ilk kez İdlib'e giden Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerle neden anlaştıklarını açıkladı. Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise topraklarını çalmakla suçladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, manidar bir zamanlamayla 8 yıl aradan sonra ilk kez İdlib'e ziyaret düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Lideri Putin ile biraraya geldiği güne denk getirilen ziyaret Suriye devlet başkanlığının resmi twitter hesabından duyuruldu.

Türklerle savaşacak herkesi destekleriz

YPG'ye verilen 120 günlük sürenin dolacağı gün kameralar önüne çıkan Esad, Kürtlerle yaptığı anlaşmayı 'Türkiye'ye karşı savaşacak her grubu desteklemeye hazırdık' sözleriyle açıkladı.

Esad, "Bu bir siyasi karar değil, anayasal ve vatani bir görev. Eğer bunu yapmasaydık, bu toprakları hak etmezdik" dedi.

Kürtler hazırdı

Kürtlerin çok uzun süredir Şam'a Suriye'nin kuzeyini korumaya hazır olduklarına dair güvence verdiğini kaydeden Esad, ancak Türkiye'nin sadece birkaç gün içinde bir dizi kenti ele geçirdiğini vurguladı.

Erdoğan için küstahça sözler: Topraklarımızı çalmak istiyor Beşar Esad, harekat sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da suçladı. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde genişlemeci politika izlemekle suçlayan Esad, Erdoğan için şunları söyledi:

-"Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'nin petrol ve buğdayını çaldı, şimdi de Suriye topraklarının bir kısmını oradaki doğal zenginliklerle birlikte çalmak istiyor".

Devlet Başkanlığı’nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise Beşar Esad'ın yıllar sonra yaptığı İdlib ziyareti “Devlet Başkanı Esad, İdlib kırsalında bulunan Hubeyt kasabası cephesindeki Suriye Arap Ordusu mensuplarıyla görüştü” ifadeleriyle verildi.

Bu ziyaret, Suriye’de 2011’de iç savaş başladığından beri Esad’ın İdlib’e ilk gidişi olma özelliği taşıyor.

​3 milyona yakın kişinin bulunduğu İdlib vilayetinde 31 Ağustos’tan bu yana Rusya-Türkiye garantörlüğünde ateşkes devam ediyor.