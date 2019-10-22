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Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması yatırımla ilgili dikkat çeken sözler

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni kuracağı fabrika ile ilgili olarak açıklamada bulunan Volkswagen Marka Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen’in Türkiye tesisi için alternatif planı yok" açıklamasında bulundu.

Alman basınında otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’nin Suriye’ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı yatırımını erteleyeceği haberleri üzerini şirketten açıklama yapıldı.

Proje hakkında Wolfsburg’ta açıklamada bulunan Volkswagen Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen Grubu şu anda yeni bir yer aramıyor. Şu anda alternatif konum planları yapma sürecinde değiliz. Karar beklemede ve dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası yatırım ertelenmişti

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

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