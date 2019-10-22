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Şu Fransız'a bakın! Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını önerdi

İnternet Haber

FRANSA'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını önerdi.

RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı ve önermediği gerekçesiyle eleştiren Le Pen, "Türkiye'nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, Ankara'nın NATO'dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak'ın kriterlerini ihlal etti" dedi.

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