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Dünya Sağlık Örgütü'nden fosfor bombası açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü YPG/PKK yandaşları ve bazı Batılı medya kuruluşlarının, Türk ordusunu suçlamak için "beyaz fosfor bombası kullanıldı" iddialarını reddetti.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Barış Pınarı Harekatı sırasında uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatların kullanıldığı yalanının, bazı Batılı gazeteciler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde dillendirme çabaları dikkat çekiyor.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında bir gazetecinin Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillere ve özellikle çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin sorusuna Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar

Sözcü Lindmeier, toplantı sonunda AA muhabirinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hakkındaki sorularını cevapladı. 

Suriye'nin farklı çatışma bölgelerinden 

Lindmeier, bazı batılı medya organlarının "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" yalanlarıyla sunduğu fotoğraflardaki yanık derecesinin, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerden rapor edilen yanıklarla aynı olduğunu vurguladı.

Yanık miktarlarında artış olmadı

Beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair herhangi bir bilgileri olmadığına atıfta bulunan Lindmeier, şöyle konuştu: 

 "(Sunulan fotoğraflardaki yanıklar) daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı."

Lindmeier, fotoğraflardaki yanıkların Suriye'de daha önce hastanelerde kaydedilen yanıklarla aynı göründüğünün altını çizerek, söz konusu yanıkların nasıl ve neden kaynaklandığına dair bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekledi. 

Uzmanlar o iddiaları çürütmüştü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kenar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları AA muhabirine değerlendirmişti.

Kenar, dış basının çocuğun gövdesindeki etkilenmeyi "beyaz fosfor bombası" olarak adlandırdığını aktaran Kenar, "Çocuğun vücudundaki bu etkilenmenin beyaz fosfor bombasına bağlı olması gerçekten uzaktır. Çocuğun cilt yaralarının bulunduğu bu fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği belli değil ancak eski bir yanığa benziyor. Yeni bir yanık gibi durmuyor. Ayrıca, çocuğun gövdesinde yanık izleri bulunurken yüzünde ve alt bölümünde herhangi bir yanık bulgusuna rastlanmamaktadır ki, bu tür yanıkların yaygın bir şekilde bulunması beklenmektedir." değerlendirmesini yapmıştı.

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, 19 Ekim'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce gösterilen fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, dekontaminasyon (arındırma) yapılması gerekirdi. Halbuki çevresindeki sağlıkçıların en ufak kendini korumadığı görülmektedir." ifadesini kullanmıştı.

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