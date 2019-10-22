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Kulüpler Birliği'nden Fikret Orman'a plaket

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa eden ve Kulüpler Birliği Başkanlık görevi de düşen Fikret Orman'a, Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, teşekkür plaketi verdi.

Beşiktaş Başkanlık görevinden istifa eden ve geçtiğimiz gün yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda koltuğunu Ahmet Nur Çebi'ye bırakan Fikret Orman'a, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

1 Şubat 2018 tarihinden beri Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürüten Fikret Orman'a, teşekkür plaketini Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek takdim etti.

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