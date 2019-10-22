Ekrem İmamoğlu'ndan bakan Cahit Turan'a : Makamınızda çektirdiğiniz fotoğraf...

Ekrem İmamoğlu Haydarpaşa ile Sirkeci garlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilmemesi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarına verdiği yanıtta "Yaptıklarınızdan utanacaksınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'yla ilgili sözlerine karşılık yaptığı açıklamada "itibarını siz zedelediniz" diyerek serzenişti bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

(Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları üzerine) Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunları söyleyemez. Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi? Bakan 'modern bir kültür sanat alanı' yapılacağını söylüyor, nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bakan 'İBB'nin bu alandan kat be kat büyük alanları var' dedi. Sayın Bakan siz İstanbul'u hissedememişsiniz. Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihine damga vurmuş iki yerden bahsediyoruz. Siz makamınızda çektiğiniz o fotoğrafla şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız.

İtibarı siz zedelediniz zaten

Siz İstanbul'a odaklanacağınıza kim olduğu belli olmayan insanlara motive olmanız tarihe çok acı bir damga vuran bir nottur. TCDD'nin itibarını zedelemekmiş, itibarı siz zedelediniz zaten. TCDD'nin en tarihi iki simgesini herhangi birine vermeyi tercih etmeye çalışarak büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olacak. Bu tarihi binalarımızı aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız.

Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız

16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık, her anını takip edeceğiz, hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Millete şimdiden özür borcunuz var. Ben bu işi üst mercilere taşımadan Bakan Turhan'a bir fırsat daha veriyorum, umarım bu yanlıştan dönersiniz. Bence kendi kabineniz ve partinizde bulunan birçok insan bu sözlerinizden utandı.

Bakan Turhan ne demişti?

Söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktaran Bakan Turhan, şunları ifade etmişti:

İBB'nin ihaleye girmesi rekabet ilkesine halel getirmiştir

"Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek, ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesinin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?"

İhale şartlarının önceden kamuoyuna açıkça sunulmuştur

Bakan Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığına işaret ederek, zaten ihale şartlarının önceden kamuoyuna açıkça sunulduğu ve İBB'nin söz konusu firmaları, istenilen şartlarını gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirmediğini anlatmıştı.