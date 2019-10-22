Erzincan sular altında kaldı

Üzüm ilçesinde, aralıklarla süren sağanak sonrası Kurt Deresi taştı.

Erzincan ve Üzümlü ilçesindeki sağanak yağış sonrası, Kurt Deresi'nin taşması sonucunda 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi yağışlı

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ni sağanak etkisi altına aldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Öğle saatlerinden itibaren ise Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.