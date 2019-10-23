Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj attı para ve otel detayı bomba
Şeyma Subaşı TV8 ekranında canlı yayında olan eski eşi Acun Ilıcalı'ya para mesajı atınca cümle aleme rezil oldu.
Şeyma Subaşı ile olan evliliğini jet hızıyla bitiren Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanalda cep telefonuna gelen mesajla gündeme oturdu. Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Acun Ilıcalı'ya gelen mesaj Şeyma Subaşı'ndandı.
“Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz?'': Katıldığı canlı yayında telefonundan video izlettiren Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı’dan mesaj geldi. Mesajda “Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve para ile ilgili...” yazıyordu.
Stüdyoda gülüşmelere neden oldu: Telefonundan video gösteren Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’dan gelen mesaj stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Mesajın ardından ise Acun Ilıcalı, telefonunu kenara koyarak sözüne devam etti.
Sosyal medyanın diline düştü: Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya gönderdiği mesajlar canlı yayında ifşa olunca bu konu kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar Şeyma Subaşı'nı ti'ye alan yorumlarda bulundu.