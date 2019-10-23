Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj attı para ve otel detayı bomba

Stüdyoda gülüşmelere neden oldu: Telefonundan video gösteren Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’dan gelen mesaj stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Mesajın ardından ise Acun Ilıcalı, telefonunu kenara koyarak sözüne devam etti.