Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti binasına mühür vuruldu

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul il başkanlığı için kiraladığı bina, içeride yapılan tadilatın izinsiz olması gerekçesiyle Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi.

AK Parti’den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kasım ayında tabelasını asmaya hazırlandığı yeni partisi için İstanbul Bahçelievler’de kiraladığı ofis katındaki tadilat ve mimari tasarım çalışmaları, Bahçelievler Belediyesi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Partinin önemli bir merkezi olacaktı

1700 metrekarelik alana sahip olan ofis, partinin önemli merkezlerinden biri olacaktı.

Yeni ofis arayışına başladılar

Davutoğlu ekibinin bu binadan vazgeçtiği İstanbul'da yeni ofis arayışına girdiği öğrenildi.