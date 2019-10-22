Erdoğan Putin görüşmesinde samimi görüntüler bu detay dikkat çekti

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda görüştü. Erdoğan ve Putin'in görüşme esnasındaki samimi halleri ve görüşme masasında Putin'in önünde hiç dosya olmaması dikkat çekti.

İşte görüşmeden kareler...