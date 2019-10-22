Erdoğan Putin görüşmesinde samimi görüntüler bu detay dikkat çekti
SURİYE 'nin kaderi bugün Rusya'daki Soçi zirvesinden çıkacak kararda. Dünya Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye kilitlendi. Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Putin Erdoğan'ı çok sıcak bir şekilde kaşıladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Erdoğan'ı, Devlet Başkanlığı Rezidansı'na gelişinde Putin karşıladı.
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Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda görüştü. Erdoğan ve Putin'in görüşme esnasındaki samimi halleri ve görüşme masasında Putin'in önünde hiç dosya olmaması dikkat çekti.
İşte görüşmeden kareler...
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