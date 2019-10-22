Atatürk ile ilgili şiirler kısa 2 kıtalık-4 kıtalık şiirler sayfası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene şanlı Cumhuriyet'in 96. yılını kutlayacağız. Yurt genelinde çeşitli törenlerde kutlanacak olan 29 Ekim'de öğrenciler ise şiirler okuyacak. 29 Ekim şiirleri kısa 3 kıtalık 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri haberimizde.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene anlı şanlı Cumhuriyet'in 96. yılını yurt genelinde çoşkuyla törenlerle kutlayacağız. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'e özel şiirler haberimizde. İşte 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık-4 kıtalık kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri, Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri...

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,

Hеr yanda dalgalanıyor .

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr .

Yirmi üç yıl önce bugün .

Cumhuriyet kurdu millet ,

Bizе büyük Atatürk'ün ,

Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,

Onun yolunda yürümek .

Canımız gibi koruruz ,

Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .

Sаbаhımız, аkşаmımız .

Kutlu оlsun hepimize ,

Cumhuriyet Bаyrаmımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

29 Ekim

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

A. O. Atok

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;

Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal KUNTAY

28 EKİM YARIM GÜN MÜ? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2020 yılının ilk resmi tatili yeni yılın ilk günü yılbaşı günü olacak. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen yılbaşı tatili uzatılmayacak.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 yılından bu yana kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlam ve önemi nedir? 1923 yılında neler oldu?

CUMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.