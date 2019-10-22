Rusya Dışişleri'nden Erdoğan Putin görüşmesi öncesi önemli açıklama

RUSYA Dışişleri'nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü görüşmesinin, Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin denetimi hususuna ciddi bir açıklık getirmesini beklediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in görüşmesi öncesinde Rusya Dışişleri'nden önemli açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov ‘Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol çıkarılan bölgelerin kontrolünün kime geçeceğine’ ilişkin bir soru karşısında, "Askeri gücün kullanılmakta olduğu karmaşık bir çatışma ortamı mevcutken, kimin ne yapacağını söylemek çok zor" dedi.

Petrol bölgelerinin kontrolünün kimde olacağı bugün kesinleşecek

Bakan Yardımcısı şunları ekledi: "Soçi'deki görüşmenin (Putin ile Erdoğan'ın bugünkü görüşme) bitmesini bekleyin, düşünüyorum ki söz konusu görüşme neticesinde bu hususa ciddi bir açıklık getirilecek."

Suriye'de petrol çıkarılan bölgelerinin önemli bir kısmı, ABD'nin desteklediği PKK/YPG güçlerinin denetiminde. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başlaması ardından varılan anlaşma ile bu bölgelerden bazılarına Suriye ordusu giriyor.