Sezai Temelli açıkladı! HDP Meclis'teki oturuma 3 gün katılmayacak

Meclis grup toplantısında konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, belediyelere kayyum atanmasını ve HDP'li isimlerin gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi.

Meclisteki tüm vekilleri yüzleşmeye davet edeceklerini ifade eden HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Mecliste halkın iradesi yerine kayyumlara sahip çıkılıyor. Meclisteki tüm milletvekillerini uyarıyoruz; hangi partiden olursanız olun unutmayın, halkların temsilcilerisiniz. Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız. Bu tavrı protesto edeceğiz" dedi.

120 saatlik sürenin dolması

Sözlerine ‘savaşa hayır’ diyerek başlayan Sezai Temelli saat 22.00'da sona erecek süreye değinip şunları söyledi:

-En kötü ateşkes savaştan iyidir. Ateşkesin bitmesine saatler kaldı. Adeta savaş sürsün diye yeni yeni uydurma tezlerini Rusya'ya gitmeden önce söyledi. Bütün dünyanın gözü önünde bir ateşkes imzalıyorlar. O metin Türkiye'nin bugüne kadar izlediğini hatalı politikaların teşhiridir. Dünyanı gözü önünde ateşkes imzalıyorlar, sonra siz çıkıp ateşkes diyorsunuz, ateşkes demeyin biz ara verdik diyorlar. Böylesine lakayık bir dış politika olur mu? İmzaladınız çünkü önünüze aile servetiniz kondu, Halkbank kondu.

HDP Meclis'i protesto edecek

Görevden alınıp tutuklanan HDP'li başkanlar konusuna geniş yer ayıran Sezai Temelli, 3 gün meclis çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi. Sezai Temelli şöyle konuştu:

Belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz neden tutuklanıyor? Haklarında herhangi bir suç var mı, delil var mı? yok. Ne var? Gizli tanık ifadesi. Yahu kimdir bu gizli tanık dedik. Elimize şöyle bir fotoğraf çıktı. Bu zat gizli tanık. Bre utanmazlar, bre reziller bir şey uyduracaksanız sorun bari. Yüksekova Belediyesi'nin parası mı var? 2016'da atadığınız o kayyuma soracaksınız o parayı. Hâlâ belediye başkanlarımıza iftira atıyorlar.

“Biz halkımızla birlikte sokaklarda olacağız”

Meclis’teki milletvekillerini uyarıyoruz; bu halkların temsilcilerisiniz, öncelikle halkın iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa onun hakkını sahip çıkacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi olursunuz ne de milletvekili olursunuz.