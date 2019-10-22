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Ağrı Doğubeyazıt'ta teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er şehit oldu.

İlçenin İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok (32), tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Servisine alındı.

Saldırıda 5 asker yaralanmıştı

Er Altunok, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna alınan Altunok'un, olayı duyan ailesi de hastaneye geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği zırhlı askeri araçtaki Altunok'un da aralarında bulunduğu 5 asker yaralanmıştı.

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