İYİ Partili Zehra Özdemir: İzmitliyim en çok Türkçe konuşmama şaşırıyorlar
İYİ Parti Grup Toplantısı’ndaki siyahi genç kadın dikkat çekti. Atatürk’ün imzasını kolye olarak takan İzmitli Zehra Özdemir, ‘En çok Türkçe konuşmama şaşırıyorlar’ diyor.
İYİ Parti’nin TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısında kameralar siyahi genç bir kadına takıldı. Boynunda Atatürk’ün imzasını kolye olarak taşıyan genç kadın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le de görüştü.
İzmit doğumlu
Kamuoyunun kim olduğunu merak ettiği genç kadının adı Zehra Özdemir. 21 yaşındaki Özdemir, İzmit doğumlu. 1880’de Sudan’dan Anadolu’ya göç eden dedeleri İzmit’e yerleşmiş. Lisede lojistik eğitimi gören Özdemir bir yandan da üniversiteye hazırlanıyor.
‘Türküm ve Atatürk’ün izindeyim’
Zehra Özdemir büyük bir Atatürk hayranı. Kendisini ‘Türküm ve Atatürk’ün izindeyim’ diye tarif eden Özdemir, şöyle konuşuyor: Atatürk yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değil.
Aynı zamanda mücadelesi ve yaptıkları ile tüm dünya halklarına, özellikle de mazlum halklara örnek olmuş bir lider.