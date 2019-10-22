İYİ Partili Zehra Özdemir: İzmitliyim en çok Türkçe konuşmama şaşırıyorlar

‘Türküm ve Atatürk’ün izindeyim’

Zehra Özdemir büyük bir Atatürk hayranı. Kendisini ‘Türküm ve Atatürk’ün izindeyim’ diye tarif eden Özdemir, şöyle konuşuyor: Atatürk yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değil.