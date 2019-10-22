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Suriye'de YPG'li teröristler Demhat Egit ve Cemil Amed öldürüldü

SURİYE 'de Türkiye'nin verdiği 120 saatlik süre bugün dolarken Demhat Egit ve Cemil Amed kod adlı YPG'li teröristler Mehmetçiğimiz tarafından imha edildi.

Terör örgütü YPG’nin yönetiminde yer alan ve uzun süre Öcalan’ın yanında kalmış, “Demhat Agit” kod adlı Seyithan Ayaz ve “Cemil Amed” kod adlı Eser Irmak, şanlı ordumuz tarafından öldürüldü.

15 Ekim'de bombalandılar

15 Ekim’de Süleymaniye sınırındaki Ezmer Dağı’nda saat 17:10 sıralarında TSK’ya ait uçaklar “Cemil Amed” ile “Demhat Agit” kod adlı PKK’nin 2 üst düzey yetkilisini hedef almıştı.

Parçaları yeni birleştirildi

Bombalama sonucu paramparça olan teröristlerin cesedi yeni birleştirildi. Öldürülen teröristlerin kimliği 7 gün sonra teşhis edilebildi...

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