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Diyarbakır eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tutuklandı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li eski Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ilgili son dakika haber...

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanından biri olan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, terör soruşturmasından tutuklandı.

Sabah saatlerinde gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Merkez Kayapınar Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları terör soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?

Şanlıurfa / Siverek - 1963, Mahmut Nedim, Leman.

Tıp Doktoru; İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1996 - 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005 - 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir.

2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

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