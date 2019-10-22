29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu şiiri kısa-4 kıtalık şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene şanlı Cumhuriyet'in 96. yılını kutlayacağız. Yurt genelinde çeşitli törenlerde kutlanacak olan 29 Ekim'de öğrenciler ise şiirler okuyacak. 29 Ekim şiirleri kısa 3 kıtalık 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri haberimizde.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Ülkemizin her şehrinde ayrı ayrı kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler araştırılıyor. En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri aranırken, şiirlerin kısa veya uzun olmasına da dikkat ediliyor.

Bu sene anlı şanlı Cumhuriyet'in 96. yılını yurt genelinde çoşkuyla törenlerle kutlayacağız. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'e özel şiirler haberimizde. İşte 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık-4 kıtalık kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri, Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

SENİNLE CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı’nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN

AKDENİZ’E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata’dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara’dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk’ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk’ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR