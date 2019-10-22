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Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde tarihi bir başarı elde edildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası açıklama yaptı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi başarı elde edildi

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir.

Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir.

Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur."

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