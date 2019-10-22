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Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu

Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22.00 itibari ile doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya dönüşü yaptığı açıklamada verilen sözlerin tam manasıyla yerine getirilmediğini söyledi.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

PYD'li teröristlere Türkiye sınırından 32 km güneye çekilmeleri için verilen 5 günlük süre saat 22.00 itibari ile doldu. TSK, 444 km'lik hattaki çekilme ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı gerekirse daha kararlı şekilde devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulanmıştı

42 taciz atışı gerçekleşti
TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

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