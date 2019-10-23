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Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!

Real Madrid maçındaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara hem sözlü hem de el kol hareketiyle cevap verdi. Teknik heyet de Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

Galatasaray- Real Madrid maçında Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 66. dakikada oyundan alınan Younes Belhanda, kendisini ıslıklayan taraftarlara sözlü olarak ve el kol hareketleriyle cevap verdi. Belhanda'yı Ömer Bayram sakinleştirmeye çalıştı.

Hasan Şaş, Belhanda'yı yalnız bırakmadı
Oldukça üzgün olan Faslı futbolcu oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Younes Belhanda'nın peşinden soyunma odasına gitti.

İşte o tepki:

       (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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