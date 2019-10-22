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Erdoğan ile Putin'in samimiyeti İngilizlerin dikkatinden kaçmadı

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mike Pence ve Vladimir Putin'le çekilen fotoğrafları karşı karşıya getirerek aradaki farka dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, objektiflere samimi pozlar verdi. Bu samimiyet ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretini akıllara getirdi.

"Farkı bulun"
İngiltere'de yayın yapan The Economist'in muhabiri Piotr Zalewski, Erdoğan'ın Pence ve Putin ile çekilen fotoğraflarını yan yana koydu ve "Farkı bulun" dedi.

Erdoğan ile Mike Pence'in Beştepe'de çekilen fotoğrafında gerginlik hissedilirken, Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın çekilen fotoğrafında samimiyet ve dostluk hissediliyordu.

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