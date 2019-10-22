ABD'den Türkiye-Rusya anlaşmasına ilk tepki

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan 10 maddelik mutabakata ilişkin açıklama yaptı. Jeffrey, "Türkiye çok fazla şey kazanmadı. Rusya'dan, ABD'den aldığından daha azını aldı'' dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye çok fazla şey kazanmadı. Rusya'dan, ABD'den aldığından daha azını aldı. Bu süreçte DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattı. Türkiye Rusları ve rejimi sürece trajik biçimde dahil etti." ifadelerini kullandı.

"Bölgede ana aktör artık Rusya"

ABD'nin 'DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu' eski temsilcisi Brett McGurk da, Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede ana aktörün artık Rusya olduğunu belirten McGurk, "Ruslar bastırıp almış gözüküyor. Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha dik durdu" dedi.

Twitter hesabından anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulunan McGurk, "İronik bir biçimde Ruslar bastırmış ve ABD'li yetkililerin Trump'ın 6 Ekim'deki telefon görüşmesi öncesinde Türkiye ile üzerinde çalıştığı 'güvenlik mekanizması' anlaşmasının unsurlarını almış gözüküyorlar. Fark şu: Ana oyuncu artık Washington değil Moskova. Bölge bunu görüp anlayacak" ifadelerini kullandı.