Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan tarihi önem taşıyan mutabakatta, YPG unsurlarının 150 saat içinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeden çıkarılması ve iki ülkenin birliklerinin devriyeye başlaması kararlaştırıldı. 150 saatlik sürenin Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim'e denk gelmesi dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye ile Rusya arasında tarihi önemde bir mutabakat imzalandı. İmzalanan mutabakatta 150 saatlik sürenin dolması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e girilmişti

Mutakabata göre 150 saat içinde YPG silahları oluşturulması planlanan güvenli bölge sınırları içerisinden çıkarılacak ve harekat sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinliğindeki alanda Türk ve Rus devriyeleri başlayacak. 150 saatlik süre, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de, saat 12:00'de sona erecek ve Türkiye, Suriye'de güvenli bölgeye girmiş olacak. Türkiye yine YPG'nin elinde bulunan Afrin'e yaptığı operasyonda Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezine girmişti.