Türkiye istediğini aldı! İşte ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası ortaya çıkan harita

ABD'den sonra Güvenli Bölge için Rusya ile de mutabakata varıldı. Türkiye, anlaşmalarla birlikte 14 günde Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu.

9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/ PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Anlaşma tamam

Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Neler yapılacak?

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak.

Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek.

YPG'ye 150 saat süre tanındı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad-Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Kamışlı hariç

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nın Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.