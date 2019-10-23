Şeyma Subaşı Acun Ilıca'ya attığı mesaj canlı yayında çıktı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın canlı yayında Acun Ilıcalı'ta attığı mesaj olay oldu. Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı bir video izletirken telefonuna gelen mesaj ekrana yansıdı. Peki Şeyma Şubaşı'ndan gelen mesajda ne yazıyordu?

Şeyma Şubaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında yolladığı mesaj olay oldu. Gel Konuşalım programına çıkan Acun Ilıcalı telefonundan bir video izletirken Şeyma Şubaşı'ndan gelen bir mesaj ekrana yansıdı ve o mesajı canlı yayında binlerce kişi okudu. Peki Şeyma Subaşı'dan gelen mesajda ne yazıyordu, açıklaması ne oldu?

ACUN ILICALI’YA CANLI YAYINDA ŞEYMA SUBAŞI’DAN MESAJ: TV 8’de ekrana gelen Gel Konuşalım programına Acun Ilıcalı konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını video üzerinden anlatırken Şeyma Subaşı’dan bir anda gelen mesaj karşısında ne yapacağını bilemedi. Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" dedi.

"Unutmayalım ki Acun ile bizim bir çocuğumuz var." diyen Subaşı, başına gelen talihsiz olayı biraz da gergin olarak anlatmaya çalıştı.

"HER ZAMAN KONUŞACAĞIZ"

Subaşı, "Bizim konuştuğumuz maddi ve manevi bir sürü olay var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayında çıkması da benim kaderim. Yapacak bir şey yok. Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk. İnşallah başka bir boyutlara geçmez bu olay." dedi.