Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: YPG'liler çekildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Pompeo, YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" ifadeleri yer aldı.

YPG'nin bölgeden çekilmesi tamamlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: