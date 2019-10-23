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Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

BEYMEN Club ve TEMA Vakfı, 2019 Sonbahar Kış sezonunda özel bir işbirliğine imza atarak BEYMEN Club Doğa Dostu Bez Çanta projesini hayata geçirdi.

BEYMEN Club Tasarım Ekibi tarafından, ekosisteme büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hazırlanan özel tasarım bez çantalar, BEYMEN Club’larda 69 liradan satışa sunuluyor.

Doğayla özdeşleşen yeşil renk ile işlenmiş markanın ikonik kaz logosu nakışlarla zenginleşen BEYMEN Club Doğa Dostu Bez Çanta’ların satışından elde edilecek gelir, daha yeşil bir gelecek için TEMA Vakfı’na bağışlanacak.

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