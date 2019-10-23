120 saatlik çekilme sürenin dolması sonrası Trump'tan ilk yorum!

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yapılan anlaşma kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme sürenin bitmesinin ardından ilk yorum geldi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek"