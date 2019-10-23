HABER /  POLİTİKA

İbrahin Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör koridoruna ve ayrılıkçı siyasete bir darbe daha vuruldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü güçlendi. Mültecilerin geri dönüşü için önemli bir adım atıldı. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Suriye konusunda varılan 10 maddelik 'Güvenli Bölge' mutabakatına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşmayla terör koridoruna ve ayrılıkçı siyasete darbe vurulduğunu belirten Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü güçlendi, Mültecilerin geri dönüşü için önemli bir adım atıldı. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soçi Mutabakatı sonrası ABD'den kritik hamle! 3'lü görüştüler
Esad da anlaşmadan memnun! Arayıp Putin’e teşekkür etti!
Galatasaray Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye Soçi'deki masadan istediğini alarak kalktı
Ağrı'da yaralanan asker şehit oldu
Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı
ABD'den Türkiye-Rusya anlaşmasına ilk tepki
Erdoğan ile Putin'in samimiyeti İngilizlerin dikkatinden kaçmadı
Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!
28 Ekim'de bankalar açık mı saat kaça kadar işlem yapılacak?
Yorumlar 1 yorum