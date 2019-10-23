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Bolu'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Bolu’da meydana geldi. Cevdet Cort idaresindeki hafif ticari araç odun yüklü kamyona yandan çarptı. Bir başka otomobilde hafif ticari araca arkadan vurdu. Kazada hafif ticari araç hurdaya döndü, kullanılamaz hale geldi. Kaza korku ve paniğe neden oldu. Çevredekiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort'un hayatını kaybettiğini belirlendi

Kaza aynı aileden 3 kişinin sonu oldu. Araçta sıkışan cansız bedenler itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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