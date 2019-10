Aralıklı oruç diyeti nedir nasıl yapılır işte örnek menü

Aralıklı oruç diyet yapmak isteyenler için aralıklı oruç diyetinin faydaları, aralıklı oruç diyeti için örnek menü ve beslenme saatlerinin detaylarını derledik. Aralıklı oruç diyeti yapan ünlüler ile aralıklı oruç diyeti yaparak kaç kilo verilebileceği bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruçla kaç kilo verilir? Son yıllarda özellikle ABD'de ünlü isimler tarafından uygulanan aralıklı oruç diyetinin detaylarını sizler derledik. Aralıklı oruç diyeti yapmak isteyenler önce aralıklı oruç diyetinin altında yatan felsefeyi ve vücudun bu diyetle nasıl ayakta kalıp kilo vermeye başladığını iyice anlamaları gerekiyor. Çünkü aralıklı oruç diyetinin temelinde vücudun çalışma prensipleri ve açlıkla ilgili salgıladığı hormonlar yatıyor. Aralıklı oruç diyetinde en önemli prensip vücudun en az 12 saat besinsiz bırakılmasından geçiyor. En az 12 saat besinsiz kalmaya alışan beden açlık hormonlarının daha kolay kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. En az 12 saat açlık süresi gereken aralıklı oruç diyetinde isteyenler bu süreyi uzatabiliyor.

Aralıklı oruç diyetinin faydaları

Aralıklı oruç diyeti yapanların vücutlarında oluşan faydaları şöyle:

Aç kalınan süre boyunca kandaki insülin düşer. Kas yapımı ve yağ yakımı hızlandırır. Karbonhidratlardan uzak kalmamıza yardımcı olur bu da dinç ve zinde hissetmemize yardım eder. Düşen insülin kalp ve şeker hastalığı riskini azaltır. Uzun süreli açlık hastalıkların da önlenmesine yardımcı olur. Çünkü uzun süreli açlık, hücrelerdeki oksidatif radikallerin birikmesini azaltır. Böylece protein, lipid ve nükleik asitler oksidatif zarara maruz kalmadığından yaşlanma ve hastalık gibi sorunlardan uzak kalmak mümkün olur.

Aralıklı oruç diyetinde beslenme saatleri nasıl olmalı?

Aralıklı oruç diyeti yapanlar için ideal beslenme saatlerini de öğrenmek şart. Buna göre eğer aralıklı oruç diyeti yapmak istiyorsanız, uyandıktan sonra hemen bir şeyler yemekten vazgeçin. Uzmanlara göre insanlar uyandıklarında aslında aç olmazlar. Çoğunlukla yorgunluk nedeniyle hızla yemek yemek isterler. Bu nedenle aralıklı oruç diyetine başlanılan ilk günlerde bu kural biraz sizleri zorlayabilir. Ancak bir süre sonra açlık kontrolünüz yükseleceğinden sabahları hemen yemek yeme istediğiniz azalacak.

Aralıklı oruç diyeti kahvaltı saatlerine dikkat!

Aralıklı oruç diyeti için beslenme saatlerini şöyle örneklendirilebilir:

"Mesala sabah 7'de uyanıyorsunuz. Saat 10'a kadar bir şey yemeyin. Saat 10'da kaliteli bir kahvaltı yapın. Gün içinde sağlıklı olmak şartıyla ne istiyorsanız yiyebilirsiniz. Ancak akşam en geç saat 22'de yemek yemeyi kesmeniz gerekiyor. Bu durumda günü 12 saat beslenme 12 saat dinlenme şekline dönüştürebilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız 12 saat açlık süresini 14 yada 16 saate de çıkarabilirsiniz. Ancak 12 saat bile büyük fark yaratır."

Aralıklı oruç diyeti örnek menü

Uzmanlar aralıklı oruç diyeti için kesin bir menü vermenin doğru olmadığı görüşünde. Ancak her diyette olduğu gibi eğer kilo vermek istiyorsanız ve sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsanız beslenme düzeninizin sağlıklı besinlerden oluşması gerekiyor. Dolayısıyla paketli gıdalardan, şekerli ürünlerden, yüksek karbonhidratlardan ve asitli içeçeklerden uzak durmanız şart. Mesela aralıklı oruç diyetinde sabah kahvaltısında sağlıklı pişirilmiş bir omlet ve yeşillikten zengin bir kahvaltı yapabilirsiniz. Öğlen için de proteinle zenginleştirilmiş salatalar, sebzelerden yapılmış çorbalar, bir miktar et, tavuk ve balık olabilir. Aynı şekilde aralıklı oruç diyeti menüsünde akşam yemeklerinde sebzelere bolca yer verebilirsiniz. Yoğurt bu diyet için en ideal besinlerden biri. Zira yoğurt hem yüksek besin değeri hem de uzun süre tok tutma özelliğiyle çok değerli. Aralıklı oruç diyeti atıştırmalıkları içinde kuruyemişleri ve kuru meyveleri kullanabilirsiniz. Atıştırmalıklarla ilgili öneriler de sizi sevindirecek. Bademden cevize fındıktan kabak çekirdeğine kadar her tür kuruyemiş yenilebilir.

Aralıklı oruç diyetiyle kaç kilo verilir?

Aralıklı oruç diyeti kaç kilo verdirir diye soranlar için dünyada en çok konuşulan isin X-Men filmiyle tanınan aktör Hugh Jackman. Hugh Jackman'in Hollywood'da aralıklı oruç diyetinin en sıkı takipçilerinden olduğunu ve bu sayede sık sık filmler için aldığı kiloları hızla verebildiğini söyledi. Özellikle Wolverine rolünü oynayabilmek için bol bol yemek yiyip spor yapan ve tam bir deve dönüşen Jackman, filmin ardından öyle kalmak istemeyince aralıklı oruç diyetini uygulamaya başlamış ve çok memnun kalmış.

Aralıklı oruç diyeti yapanlar arasında formlarıyla ün salmış diğer ünlüler ise şöyle:

Jennifer Lopez, Miranda Kerr, Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch, Ben Affleck.