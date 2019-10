İstanbul Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme

Fatih Kurtulmuş, "558 yıllık tarihi geçmişe ve önem sahip olan Kapalıçarşı'nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır" bilgilerini verdi.