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Cumhurbaşkanı maaşına zam geldi! Temsil ve tanıtma giderleri belli oldu

TBMM'ye sunulan bütçe teklifinde, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak temsil ve tanıtma gelirleri için 92 milyon TL ayrıldı ve Cumhurbaşkanı maaşına da 7 bin TL zam yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 74 bin 500 lira olan maaşı 81 bin 250 liraya yükseldi.

Temsil ve tanıtma gelirleri için 92 milyon TL ayrıldı

Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına bütçe teklifleri Meclis’e sunulmaya devam ediyor. BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Başkanlığı’na ait teklifin ardından 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi de Meclis’e sevk edildi.

Bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak temsil ve tanıtma gelirleri için 92 milyon TL, görev giderleri için ise 1 milyar 9 milyon TL ödenek ayrıldı.

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