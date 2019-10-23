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Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi

Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

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