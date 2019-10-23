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Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada 2 kişi toplantıyı silahla bastı.

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı.

2 kişi toplantıyı bastı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.



''Belinde silah varmış''
Olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin,  insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade ederek, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.

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