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Serdar Ali Çelikler: Mourinho gelse hangi kadroyla çıkacak

Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Beşiktaş'taki kadronun zayıf olmasının altını çizerken ''Jose Moruinho, Galatasaray maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıktı. Bana söyleyin kardeşim hangi kadroyla çıksın.'' dedi.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fİtbol programında Beşiktaş'taki gelişimeler ele alındı.

''Mourinho gelse hangi kadroyla çıkacak''
Beşiktaş'taki kadronun zayıf olmasının altını çizen Serdar Ali Çelikler, ''Hayal kuralım, senaryo yazalım. Erdal abi gitti Jorge Mendes'le konuştu. Jose Moruinho, Galatasaray maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıktı. Siyah beyaz atkıyı taktı. Maçtan önce akıl oyunları yaptı. Fatih benim arkadaşım ama ona hediye vermeyeceğim. Kartal işareti yapıp sahaya çıktı. herhalde dünyada 5-6 teknik direktörden bir tanesi. Bana söyleyin kardeşim hangi kadroyla çıksın.'' dedi.

''Abdullah Avcı Beşiktaş'ın hocası gibi davranmalı''
Candaş Tolga Işık ise, ''Çok doğru bir tespit fakat Abdullah Avcı'nın performansı Beşiktaş'ın şu an şampiyon olmaya aday bir kadro değil belki ama bu hale düşecek bir takım da değil. Burada bir takım sebepler var. Abdullah Avcı Beşiktaş'ın hocası gibi davranmalı. En azından iletişimini böyle yapmalı. Hoca henüz Beşiktaş'a adapte olamadı. Adaptasyon sürecini tamamlarsa daha iyi Beşiktaş olacaktır. Hem oyuncularla, hem yöneticilerle, taraftarlarla ve basınla olan ilişkisi bunların hepsi çok önemli. Hocanın burada çok büyük eksikleri var.'' ifadelerini kullandı.

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