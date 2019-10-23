'Ters kelepçe' iddiasını Jandarma yalanladı Fatih Portakal özür diledi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'ın ''Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı arkadan kelepçelenerek sevk edildi'' iddiasını Jandarma Genel Komutanlığı yalanlarken Portakal, Twitter'dan yaptığı açıklamayla özür diledi.

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mızraklı'nın, adliyeden sevk edilirkenki görüntülerini ana haber programına taşıyan Fatih Portakal, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunu yaptı. Portakal'ın bu kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından anında açıklama getirilerek yalanlandı.

"Kelepçe takılmadan sevk edilmiştir"

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından, Fatih Portakal'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu açıklamayı yaptı: Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir.

Mızraklı'nın elleri serbest olduğu fotoğrafları yayınladı.

Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir. pic.twitter.com/lSgeNXd47K — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 22, 2019

İşte böyle özür diledi

Fatih Portakal, açıklama sonrası şu sözlerle özür diledi: O fotoğrafta kelepçeli olduğu intibağı uyandırıyordu. Yorum hatalı olmuş. Mızraklı, kelepçelenerek cezaevine gönderilmemiş. Özür dilerim. Bakanlığın hassasiyeti için de teşekkürler.