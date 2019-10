ABD’li senatör Rand Paul: Suriye'den defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosu’na geldi.

‘Bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız’

Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım" dedi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

I just took to the floor to demand again that the Senate, Republicans & Democrats, pass the bipartisan resolution opposing President Trump’s actions in Syria



Because when Republican Senators protest what the president has done, he sometimes acts



But Senator @RandPaul objected pic.twitter.com/xYaIK2WKnL