ABD’li senatör Rand Paul: Suriye'den defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının onaylanması ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından ikinci kez engellenmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosu’na geldi.

‘Bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız’

Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım" dedi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

I just took to the floor to demand again that the Senate, Republicans & Democrats, pass the bipartisan resolution opposing President Trump’s actions in Syria



Because when Republican Senators protest what the president has done, he sometimes acts



But Senator @RandPaul objected pic.twitter.com/xYaIK2WKnL — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 22, 2019

‘ABD, bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız’

Schumer'e cevap veren Paul ise "ABD, orada bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız. Bölge tam anlamıyla kaos ve oradan defolup gitmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ICYMI Today I spoke on the floor about the need for a new AUMF, Syria, and against adding North Macedonia to NATO. Watch here: https://t.co/ueKerUbKXP pic.twitter.com/jggpoOOO2o — Senator Rand Paul (@RandPaul) October 22, 2019

Paul, ilk karar tasarısını da "bölgedeki sorunlara çözüm bulmadığı" gerekçesiyle engellemişti.

Tek bir senatör, sunulan tasarıyı engelleyebiliyor

Senato kurallarına göre, her senatör genel kurula karar tasarısı sunabiliyor ancak tasarının oylama faslına geçebilmesi için tüm senatörlerin tasarıyı imzalaması gerekiyor. Bu sebeple tek bir senatör, sunulan tasarıyı engelleyebiliyor.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştiriliyor ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki yaptığı operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.