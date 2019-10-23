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Türkiye Rusya anlaşması ABD'yi kızdırdı! Trump'tan yeni Suriye hamlesi

Türkiye ve Rusya arasında sağlanan anlaşma ABD'yi kızdırdı. Türkiye'nin güvenli bölge konusunda Rusya ile mutabakata varmasından sonra ABD Başkanı Trump'tan yeni bir Suriye hamlesi geldi. Trump, El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen gruba 4,5 milyon dolar yardımda bulunacak.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Trump, El Kaide'nin Suriye koluna yakın bağı olan birliğe para yardımı sağlayacak. 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen grubun önümüzdeki süreçte ABD ile yakın ilişkiler kurması bekleniyor.

Sivil Savunma birliğine 4,5 milyon dolar yardım 

ABD Başkanı Donald Trump, 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'yle yakın bağı olan Sivil Savunma birliğine 4,5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen Nusra Cephesi bağlantılı ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan kimyasal silah provokasyonlarında adından söz ettiren Sivil Savunma birliğine 4,5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Beyaz miğferler'e 4,5 milyon dolar

Açıklamada, "Dün, Başkan Donald Trump, Birleşik Devletler adına önemli ve değerli çalışmalarını sürdürmesi için Suriye Sivil Savunması'na doğrudan destek olarak 4,5 milyon dolar ayırdı. Suriye'deki 8 yıllık ihtilaf süresince, SCD birçok etnik ve dini azınlıklar dahil 115 binden fazla kişiyi kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Suriye Sivil Savunması'na olan desteğimiz konusunda ve sivilleri dini ve etnik azınlıklar ile Suriye çatışmasının diğer masum kurbanlarını koruma çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, son olarak mart ayında Beyaz Miğferler örgütüne ve Suriye'de 2011'den bu yana uluslararası hukuka yönelik işlenen 'en ciddi suçları' araştırma mekanizmasına (IIIM) destek için 5 milyon dolar harcayacağını açıklamıştı.

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