Tansiyon kaç olmalı yeni yüksek ve küçük tansiyon değerleri

Tansiyon kaç olmalı sorusunun yanıtı Amerikan Kardiyoloji Derneği'nce yayınlanan hipertansiyon kılavuzuna göre değişti. Artık normal kabul edilen tansiyon değerleri artık 12-8 yüksek tansiyon kabul edilmeye başlandı. İşte yeni küçük ve büyük tansiyon değerleri.

Yüksek tansiyon dünyada insan ölümlerine en çok neden olan hastalıkların başında geliyor. Bir çok hastalığa da zemin hazırlayan yüksek tansiyon değerleri Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı son çalışmalarla değişti. Eskiden normal olarak kabul edilen 12-8 tansiyon, yeni çalışmalara göre yüksek tansiyon değerleri arasında gösterilmeye başlandı.

Yayınlanan verilere göre; hipertansiyon limitleri aşağı çekildi. Önceden 140/90 mmHg yani halk dilindeki tabiri ile 14’e 9 değerinin üstü hipertansiyon olarak adlandırılırken; 120/80 mmHg altı normal, 120-129/80 mmHg yüksek tansiyon, 130-139/80-89 mmHg evre I hipertansiyon, 140/90 mmHg ve üstü evre II hipertansiyon olarak sınıflandırıldı. Daha önceki tanıma göre toplumun yüzde 30’u hipertansiyon hastası iken yeni tanımlama ile bu oran yüzde 46’ya çıktı.

Yüksek tansiyon kalp krizi, beyin krizi, kalp yetersizliği, kalpten çıkan ana damar olan aortanın yırtılması, kalp ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan ya da ölüme sebep olan hastalıklara yol açabildiği gibi hayati organlara da ciddi zarar verebiliyor.

Tansiyon nedir?

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kalp kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir.

Düşük tansiyon (Hipotansiyon) nedir?

Hipotansiyon çok belirgin olmadıkça hastada belirti vermez ve sakıncalı değildir. Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinde azalmaya neden olduğu için olumlu kabul edilir. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, halsizlik ve baygınlığa neden olabilir.

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) nedir?

Tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg nin üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir.

Yüksek tansiyonun nedenleri

Aşırı tuz tüketimi, stres, obezite, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, genetik faktörler, tiroid hastalıkları, böbrek üstü bezinin hastalıkları, şeker hastalığı.

Yüksek tansiyon belirtileri

Hipertansiyon yıllarca kendini göstermeyebilir. Aşikar hale geldiğinde ise baş ağrısı, burun kanaması, kulaklarda çınlama, halsizlik, sık idrara çıkma ve bacaklarda şişlik şeklinde belirtiler verebilir. Bu belirtilerle birlikte tansiyon yüksekliği görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Yüksek tansiyon nasıl tedavi edilir?

Yüksek tansiyon hastalarında ilaç tedavisi yanı sıra yaşam tarzında değişiklik önerilir. Bu hastaların ideal kiloda olmaları, az tuz tüketmeleri, düzenli egzersiz yapmaları gerekir. Altta yatan hastalığın tedavisini yapmak esastır. Çok çeşitli tansiyon ilaçları piyasada vardır. Bunlardan hangisinin kullanılacağına hekim karar verecektir.

Kontrolsüz yüksek kan basıncı başta böbrekler ve kalp olmak üzere pek çok organa zarar verir. Böbrek ve kalp yetmezliği, kalp krizi gelişebilir. Ani ataklar sonucu beyin kanaması veya inme gelişebilir.