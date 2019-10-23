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Ahmet Çakar Fatih Terim'e attığı imalı tweetle ortalığı salladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Real Madrid’e 1-0’lık skorla mağlup olunca maç sonrası Ahmet Çakar'ın attığı tweet sosyal medyayı salladı.

Dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendi evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İspanyol devi Real, Kroos'un 18. dakikada attığı gole sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maç sonrasında spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar attığı tweetle sosyal medyayı salladı. Çakar, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in efsane olmuş sözü 'what can i do sometimes??' mesajını paylaştı.

Bazı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterirken bazı taraftarlar ise beğeni yağmuruna tuttu.

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