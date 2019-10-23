Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "150 saatte YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek" diye konuştu.

"Türkiye 5 günde iki önemli güçle mutabakat sağladı. Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." diyen Çavuşoğlu, "Türk ve Rus askerleri birlikte devriye yapacak. Rejimle karşılaşmamak için Kamışlıda ortak devriye yok." açıklaması yaptı.

Çalışmaların terör devletinin kurulmasını engellediğini, göçmenlerin evlerine dönmeleri için önemli adım atıldığını belirten Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD ve Rusya ile mutabakat

Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle mutabakat sağladı. Bu mutabakatlar diplomasi ve siyasi başarı açısından tarihe geçmiştir. Oyunu bozduğumuz için dışarıdan tepkiler geldi.

Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız.

Anlaşmada neler var?

Tel Abyad-Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek. Soçi'de vardığımız mutabakata göre Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar güvenli bölge olacak. Kobani dahil YPG'li teröristler Rusya ve Rejim unsurları tarafından 30 km'nin altına gönderilecek. Silahları da temizlenecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG'liler tamamen çıkarılacak.

YPG'liler 30 km'nin altına indirilecek

150 saatin sonunda Türk ve Rus askerleri 10 km'lik bölgede ortak devriyeye başlayacak. Kamışlı'da Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmeme bakımından hariç tuttuk. Burada ortak devriye yok. Bu YPG'lilerin bölgeden çekilmeyeceği anlamına gelmez. Kamışlı dahil YPG'liler 30 km'nin altına indirilecek.

Yerel yönetimler oluşturulacak

Göçmenlerin evlerine dönmeleri için önemli adım atıldı. Yerel halkın katılımıyla güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Rejimle istihbari temas olur, doğrudan temasımız yok. Suriye rejimi şu an mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Rusya mutabakatın uygulanmasında rol üstlenecek.

Önümüzdeki günlerde NATO Zirvesinde 3 AB ülkesiyle bir araya gelmeyi konuşuyoruz. Burada herkesin görevi var, Rejim dahil.

Mültecilerin geri gönderilmesi

Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor. Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Avrupa ülkeleri Suriyeliler bize gelmesin diyor.

Rusya ile güvenli bölge mutabakatı

Denetimi asker ve istihbarat sağlayacak. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Rusya ile iş birliğimiz mutabakatla daha da artacaktır. 10 km derinlikteki gereken her yerde devriye yapılacak. Devriyelerin bir zaman sınırı yok, siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek. Her yerde teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dengeler değişti

Biz harekatın amacını herkese çok güzel anlattık. Anlamak istemediklerini gördük. Oyun bozuldu. Harekatımıza tepki gösterseler de meşruiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi herkes bizimle çalışmak arzusunda. Sahada varsanız masada da varsınız, dengeler değişti.

Karşımıza YPG çıkarsa temizleriz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ABD, YPG'yi çıkarttı bilgisini teyit etti. Karşımıza YPG çıkarsa temizleriz. Teröristleri temizlemek boynumuzun borcu. YPG/PKK kiminle iş tutarsa tutsun gereğini yaparız.