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Andone: En azından 1 puanla ayrılmayı hak ettik

Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Florin Andone, sarı-kırmızılıların gruptaki şansını değerlendirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid'e tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Florin Andone, gruptaki son durumu yorumladı.

Andone, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar karakter ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Girdiğimiz pozisyonları ne yazık ki değerlendiremedik. En azından 1 puanla ayrılmayı hak ettik. Biz Galatasaray'ız, büyük bir kulübüz. Galatasaray'ın karakterinde pes etmek yok. 3 maçımız var, hala şansımız devam ediyor. Bugünkü tutku ve hırsı bütün maçlarda göstermemiz gerekiyor. Bunu yaparsak her şey olabilir." dedi.

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