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ABD basınında Putin-Erdoğan görüşmesi geniş yankı uyandırdı! Kaybeden Amerika

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan mutabakat, batı basınında da geniş yankı uyandırdı. Mutabakatla ilgili yapılan analizlerde, "En büyük kaybeden ABD" yorumu yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Suriye mutabakatı, batı medyasında da kendisine geniş yer buldu.

"ABD en büyük kaybeden"

Amerikan yayın kuruluşu CNN, 'Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaşma yaptı. ABD en büyük kaybeden” başlıklı bir analiz yayınladı.

CNN, iki liderin ana fikri belirtilmemiş 10 maddelik bir bildiri açıkladığını belirterek, bu fikri ise şöyle özetledi: “Amerikalıların Suriye’nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur.”

Putin ve Erdoğan’ın bölgede siyasi ağırlığı olan iki lider

'Putin ve Erdoğan’ın bölgede jeopolitik olarak siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığını' belirten CNN, Moskova ve Ankara’nın Suriye’de farklı pozisyonlar benimsemelerine karşın, uluslararası sınırların yeniden çizilmesini gerektirmeyen bir sonucu desteklediklerine dikkat çekti.

Amerikan yayın kuruluşu bunun iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ayrılıkçı hareketlerin cesaretini kırdığını vurguladı.

ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin Putin’e bir hediye

CNN’in haberinde, iki ülke arasında varılan anlaşmada Putin için bir artısının daha olduğu belirtildi. Buna göre; Moskova Yönetimi, Ankara’nın Şam’da rejimle doğrudan müzakere etmesi yolundaki gerekliliği ortaya koydu.

Jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin Washington Yönetimi olduğu değerlendirmesinde bulunan CNN, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin Putin’e bir hediye olduğunu yazdı.

NYT: Erdoğan istediğini aldı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise Soçi Anlaşması’yla Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığını belirten NYT, bunun ise bölgenin kontrolünü Putin ve başından beri karşı olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bölgenin kontrolünü paylaşmak pahasına elde edildiğini aktardı.

Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak

Rusya lideri Putin’in Suriye’deki hâkim güç ve daha geniş anlamda Ortadoğu’da önemli bir güç simsarı olarak ortaya çıktığını yazan NYT, “Giderek daha açık bir şekilde görülüyor ki son dört yıl süresince hava saldırılarıyla Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini kurtaran Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak” ifadelerini kullandı.

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