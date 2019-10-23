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Uşak'ta son dakika yangın faciası! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

UŞAK 'tan gelen son dakika haberi yürek yaktı. Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

UŞAK 'ta bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü. 

Kimlikleri belli oldu

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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