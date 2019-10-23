HABER /  GALATASARAY

Muslera isyan etti: Kazanmanın kuralı çok basit

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı çok basit: Pozisyonu bulduğunuzda gol yapacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Hatalarınız cezalandırılıyor. Yaptığımız bir hata.'' dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Real Madrid maçının ardından açıklamalar yaptı.

Galatasaray konuk ettiği Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 şansını zora soktu. TT Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Fernando Muslera, takımın performansını yorumladı.

Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı çok basit: Pozisyonu bulduğunuzda gol yapacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Hatalarınız cezalandırılıyor. Yaptığımız bir hata... Kötü de oynamadık. Önümüzde maçlar var, şansımız devam ediyor. Ama bbu konulara dikkat etmeliyiz. 4 net pozisyonumuz var. Onları atmanız gerekiyor. Thibaut Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden golü bulmanız gerekiyor." Öte yandan Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.'' şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD basınında Putin-Erdoğan görüşmesi geniş yankı uyandırdı! Kaybeden Amerika
Türkiye istediğini aldı! İşte ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası ortaya çıkan harita
İngiliz basını tarihi Soçi Mutabakatı'nı nasıl gördü? Çarpıcı manşetler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: YPG'liler çekildi
CHP'yi memun etmek zor! Rusya ile varılan Suriye mutabakatını da beğenmediler
Fatih Terim'den Belhanda tepkisine olay yorum: Hiç hoşlanmam
ÖNCEKİ HABERLER
Andone: En azından 1 puanla ayrılmayı hak ettik
Şeyma Subaşı'nın Acun'a attığı mesaj ne yazıyordu?
Cumhurbaşkanı maaşına zam geldi! Temsil ve tanıtma giderleri belli oldu
Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi
Şeyma Subaşı Acun Ilıca'ya attığı mesaj canlı yayında çıktı
EYT yasası Meclis görüşmeleri ne zaman çıkacak 22 Ekim son durum
Yorumlar