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Rusya duyurdu: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını açıkladı.

Gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye füzeler de dahil, S-400’lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya “Evet” yanıtını verdi.

72 uçuşta bitti

Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi. Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.  

Türkiye'ye yeni s-400 sevkiyatı

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin şimdi yeni S-400’lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü ifade etti.

“Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” diyen Miheyev, S-400’ün Türkiye’ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, “Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu” ifadesini kullandı.

Miheyev, ayrıca S-400 sevkiyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini ekledi ve “Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.

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