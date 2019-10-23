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Rusya'dan anlaşma sonrası flaş açıklama! Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya'dan dün Erdoğan ile Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı sonrası son dakika bir açıklama geldi. Açıklamada 'YPG sınırdan çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek' denildi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan Soçi Mutabakatı sonrası Kremlin'den yapılan yeni bir açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki 30 kilometrelik alandan çekilmediği takdirde, Türk ordusu tarafından 'ezip geçileceğini' söyledi.

Rus haber ajanslarına konuşan Peskov, ayrıca “ABD, Kürtlerin en yakın müttefiki olageldi. Ve şimdi onları terk ettiler, temelde onlara ihanet ettiler ve Kürtleri sınırda tutmayı tercih ediyorlar ve esasen onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de 6 buçuk saat süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede, YPG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölgeden çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

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